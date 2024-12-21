Тизер «Супермена» Джеймса Ганна набрал стал самым популярным в истории Warner Bros.

Тизер-трейлер «Супермена» Джеймса Ганна набрал 250 млн просмотров за сутки. Это стало лучшим результатом в истории фильмов Warner Bros. Об этом режиссер сообщил в своих соцсетях.

«Крипто действительно спас нас: трейлер „Супермена“ заработал больше 250 млн просмотров, еще 1 млн раз про него написали в соцсетях. Это сделало его самым просматриваемым и обсуждаемым трейлером в истории DC и Warner Bros», — написал Ганн.

«Все это благодаря вам, спасибо всем! Мы очень благодарны и более того, с нетерпением ждем релиза в июле», — добавил постановщик.

По просмотрам тизера новая лента о криптонце обогнала многие другие ожидаемые проекты 2024 года. Например, первый трейлер «Джокера: Безумия на двоих» набрал 167 млн просмотров за первые 24 часа, а самый кассовый фильм года «Головоломка 2» привлекла 157 млн просмотров за этот же срок. Рекорд же принадлежит трейлеру «Дэдпула и Росомахи» — в первый день его посмотрели 365 млн раз.

Ролик представил множество новых для фильмов о Супермене персонажей. В трейлере можно заметить пса героя Крипто, Девушку-Ястреба, Зеленого Фонаря Гая Гарднера, мистера Террифика и Метаморфо.