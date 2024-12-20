Появились кадры Харрисона Форда в образе Красного Халка из «Первого мстителя: Дивного нового мира»

«Красный Халк в комиксах — не совсем монстр. У него больше человеческих черт. Поэтому мы пытаемся создать что‑то, что ощущалось бы немного более человечным», — рассказал руководитель отдела визуального развития студии Marvel Райан Майнердинг. «Превращение парня, охотившегося на Халка, в самого Халка делает его больше, чем просто антагонистом; это делает его трагическим персонажем», — добавил продюсер новинки Нейт Мур.

Супервайзер визуальных эффектов Дэн Кокс рассказал, что Форд сам участвовал в создании внешнего облика Красного Халка с помощью технологии захвата движения. «В какой‑то момент мне нужно было, чтобы он приземлился, и я подумал, что мы можем поручить это каскадеру. Он такой: „Нет, нет, нет! Я сделаю это“. Я поставил ящик из‑под яблок на высоте около 60 сантиметров от земли. Я говорю: „Мне нужно, чтобы ты спрыгнул на землю и приземлился как Халк“. Он сделал это около дюжины раз, и каждый раз я задерживал дыхание, но он выложился по полной», — вспомнил он.