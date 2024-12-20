Джош Хартнетт и Дакота Джонсон присоединятся к экранизации «Тайного дневника Верити»

Джош Хартнетт («Черный ястреб», «Оппенгеймер») и Дакота Джонсон («50 оттенков серого», «Мадам Паутина») присоединятся к актерскому составу экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер. Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Майкл Шоуолтер, ранее снявший «Мысль о тебе» и «Выбывшую». Сценарий написал Ник Антоска, работавший над лентой «Лес призраков» и сериалом «Притворство».

Фильм расскажет о писательнице Лоуэн Эшли, которая на грани финансового краха принимает предложение о работе всей своей жизни. Ей предлагают закончить книги известного автора Верити Кроуфорд, которая не может это сделать сама после загадочного несчастного случая.