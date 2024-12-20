Джош Хартнетт и Дакота Джонсон присоединятся к экранизации «Тайного дневника Верити»

Джош Хартнетт («Черный ястреб», «Оппенгеймер») и Дакота Джонсон («50 оттенков серого», «Мадам Паутина») присоединятся к актерскому составу экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер. Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит режиссер Майкл Шоуолтер, ранее снявший «Мысль о тебе» и «Выбывшую». Сценарий написал Ник Антоска, работавший над лентой «Лес призраков» и сериалом «Притворство».
Фильм расскажет о писательнице Лоуэн Эшли, которая на грани финансового краха принимает предложение о работе всей своей жизни. Ей предлагают закончить книги известного автора Верити Кроуфорд, которая не может это сделать сама после загадочного несчастного случая.
Чтобы сделать это, Лоуэн приезжает в роскошное поместье, где находит незаконченную рукопись. Девушке приходится разбираться, являются ли сочинения Верити леденящими душу фантазиями или зловещим предупреждением психопата.
Лауреатка премии «Оскар» Энн Хэтэуэй, известная по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Отверженные», сыграет Верити. Хартнетту достанется роль мужа писательницы Джереми Кроуфорда, а Джонсон — роль Лоуэн.
Над черновиком проекта трудились Колин Гувер и Лорен Левин, Хиллари Сейц, Анджела ЛаМанна, Уилл Хонли и Эйприл Магуайр. Продюсерами киноадаптации выступили Антоска и Алекс Хедлунд из Eat the Cat, Майкл Шоуолтер и Джордана Моллик из Semi-Formal Productions, Хэтэуэй, Гувер и Стейси Шер из Shiny Penny.
Джонсон стала исполнительным продюсером наряду с Левин из Heartbones Entertainment. Над лентой также работают компания Хэтэуэй Somewhere Pictures.
Американская писательница Колин Гувер, создательница «Все закончится на нас» и «Напоминание о нем», опубликовала «Тайный дневник Верити» в 2018 году. Книга стала феноменом и бестселлером. Только в 2023 году в мире продали более 1 млн экземпляров романа.