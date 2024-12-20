Ана де Армас и Оскар Айзек снимутся в сериале «Бананы» Дэвида О. Расселла

Кубино-испанская актриса Ана де Армас, известная по фильмам «Блондинка» и «Достать ножи», снимется в сериале «Бананы» («Bananas»). Его поставит режиссер Дэвид О. Расселл, автор «Мой парень — псих» и «Афера по-американски», сообщил Deadline.
Партнером де Армас по проекту станет Оскар Айзек — лауреат «Золотого глобуса» за сериал «Покажите мне героя». Оба артиста и постановщик также выступят исполнительными продюсерами шоу.
Создателем «Бананов» станет Каролина Паис, работавшая над «Оранжевый — хит сезона» и «Нарко». Выпустит сериал кинокомпания Fifth Season. Она будет сотрудничать с MadGene Media Айзека.
Сюжет шоу держится в секрете, однако источники указывают, что название проекта отсылает к так называемым «банановым ремпубликам». Так называют политически и экономически нестабильные страны Латинской Америки, зависящие от сельского хозяйства.
«Бананы» будут первым англоязычным сериалом для де Армас. Ранее актрису можно было видеть в испанском многосерийном хите «Черная лагуна» и исторической теледраме «Римская Импания, легенда».