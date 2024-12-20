Мэрайя Кэри провела шоу в Fortnite

Аватар Мэрайи Кэри появился в Fortnite с одной известной рождественской песней. В это время в игре было объявлено перемирие, чтобы все могли послушать выступление, сообщает Forbes.
За день до шоу в центре карты Fortnite появился гигантский ледяной куб, который медленно таял, пишет Forbes. Внутри него была Кэри, которая оттаяла к началу своего номера 20 декабря. Ледяной куб — это отсылка к мему, где певица разбивает лед, в котором заточена.
Кэри исполнила свой главный хит, который по крайней мере традиционно звучит отовсюду в США и успевает порядком поднадоесть американцам. Этой песней была «All I Want for Christmas is you».
Кэри присоединилась к списку музыкантов, чьи аватары уже появлялись в Fortnite. Однако Forbes отмечает, что она одна из немногих, кто согласились на использование образа в игре из числа «старой гвардии». К ним издание причисляет Metallica и Снупа Догга.