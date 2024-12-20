WhatsApp обязали предоставлять информацию о пользователях по запросу спецслужб

Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Теперь мессенджер обязан предоставлять информацию о пользователях по запросу российских спецслужб. Об этом сообщил «Интерфакс».
Такое требование существует с июля 2018 года. Тогда сервисы обязали хранить данные пользователей в течение полугода, в том числе переписки, аудио- и видеосообщения. Доступ к ним могут получить спецслужбы в любой момент.
В перечень ОРИ уже входят несколько сотен компаний. 19 декабря в реестр включили 12 мессенджеров. Помимо WhatsApp, в список попали Wire и Skype.
13 декабря Роскомнадзор заблокировал в России мессенджер Viber из‑за «нарушений требований российского законодательства» в отношении ОРИ и возможности использования сервиса «в террористических и экстремистских целях».