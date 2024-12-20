Документальный фильм «Мужчина на шесть миллиардов долларов», посвященный Джулиану Ассанжу, сняли с фестиваля «Сандэнс» за месяц до показа, чтобы доработать. Об этом сообщил Deadline.

Режиссер картины Юджин Джареки, известный по лентам «Фрикономика» и «Дом, в котором я живу», признался, что недавно узнал о некоторых фактах, которые посчитал важным добавить в фильм.

«Правда в том, что возникли очень значимые, неожиданные недавние дополнения к сути истории. Если не включить их в версию для „Сандэнса“, картина не будет представлять собой законченный фильм», — подчеркнул Джареки.

Показ «Мужчины на шесть миллиардов долларов» должен был пройти в Парк-Сити в промежутке между 23 января и 2 февраля. Когда теперь состоится мировая премьера картины, неизвестно.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2010 году в Швеции он был обвинен в сексуализированном насилии (спустя 7 лет дело было прекращено; срок давности по последнему из четырех обвинений в этом деле истек в 2020-м).

В 2012 году, преследуемый, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа. С того момента журналист находился в лондонской тюрьме Белмарш.

С момента задержания Ассанжа в 2019-м США добивались его выдачи. В стране журналисту было предъявлено 18 обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы.

17 обвинений против Джулиана Ассанжа были связаны с уголовными статьями о шпионаже. Еще одно — с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов американского правительства, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях армии США в третьих странах.