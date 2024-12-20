YouTube начнет удалять видео с кликбейтом без предупреждения

Google ужесточит борьбу против видео с кликбейтом. Речь идет о роликах с заголовками и миниатюрами, которые обещают зрителям «то, что видео на самом деле не предоставляет», сообщается в блоге компании.
YouTube начнет удалять новые видео с нарушениями без предупреждений. Новые правила направлены на борьбу с «очевидным» кликбейтом, который вводит зрителей в заблуждение. Обычно они появляются после срочных новостей или актуальных событий.
Сначала борьба начнется в Индии, а затем распространиться на другие страны.
Тем временем ютуб в РФ начал работать еще хуже. Один из источников РБК на медиарынке сказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию».