Сериал «Плохая обезьяна» с Винсом Воном продлили на второй сезон

Сериал «Плохая обезьяна», главную роль в котором исполнил Винс Вон («Отчаянные аферистки», «Четыре Рождества»), продлили на второй сезон. Об этом сообщил NME.
«Мы с нетерпением ждем, когда все смогут увидеть больше смешных, солнечных, пляжных злоключений, придуманных Биллом Лоуренсом», — отметил глава программирования Apple TV+ Мэтт Чернисс.
Сериал выходит на стриминговом сервисе Apple TV+. Его шоураннером выступает Лоуренс. Первый сезон стартовал в августе 2024 года и завершился 9 октября. Когда выйдет продолжение, пока не сообщается.
Шоу рассказывает о бывшем детективе полиции, ставшем ресторанным инспектором. В первом сезоне главный герой оказался втянутым в мир коррепции после того, как турист обнаружил отрубленную руку во время рыбалки.
Актерский состав проекта составили Л. Скотт Колдуэлл, Роб Делани, Мередит Хагнер, Натали Мартинес, Алекс Моффат, Мишель Монаган и Джоди Тернер-Смит.
«Афиша Daily» оценила «Плохую обезьяну» сразу после ее выхода на экраны. Выводы Никиты Лаврецкого оказались неутешительными для создателей проекта.