Работа над фильмами о Бонде остановлена из‑за разногласий о будущем франшизы

Из‑за конфликта между продюсером Барбарой Брокколи, которая обладает творческим контролем над франшизой о Джеймсе Бонде, и Amazon приостановилось производство следующего фильма об агенте. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ) от источников.

По словам собеседников, к осени 2024 года у нового фильма о Бонде, как говорила Брокколи своим друзьям, не было «ни сценария, ни какой‑либо истории, ни исполнителя главной роли». По ее мнению, Amazon управляют «чертовы идиоты».

Amazon обсуждает разные варианты развития бондианы, в том числе спин-оффы о разных персонажах и сериал для Prime Video, в центре сюжета которого была бы женщина-агент 007. По данным WSJ, Брокколи не нравятся эти варианты.

Брокколи считает, что следующим исполнителем Бонда должен быть мужчина британской национальности, но она не против привлечения темнокожего актера или представителя сексуальных меньшинств.

Брокколи не разделяет желание Amazon извлечь выгоду из популярности культового персонажа, ее семья занимается бондианой с 1960-х и с большим трепетом относится к этой вселенной. Пока студия и продюсер не придут к компромиссу, работа над фильмом не продолжится.