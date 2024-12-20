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На рождественской ярмарке в Германии автомобиль въехал в толпу людей

Сегодня в 22:27
Фото: picture alliance / Getty Images

На рождественской ярмарке в немецком городе Магдебурге автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей. Об этом сообщил Telegraph.

Инцидент предположительно был террористической атакой. Пострадали не менее 20 человек. Водитель легковой машины пробил ограждение ярмарки и наехал на ее посетителей, стоявших между двумя рядами торговых лавок.

По информации агентства DPA, полиция арестовала виновника случившегося. Ярмарку закрыли, на ее территории сейчас ищут взрывчатые вещества.

На месте происшествия в данный момент находится не менее девяти полицейских автомобилей. В Магдебург направляется премьер-министр земли Саксония-Анхольт Райнер Хазелофф.

Власти Германии и Франции усилили меры безопасности на рождественских ярмарках в других городах.

В 2016 году атаке подверглась рождественская ярмарка в Берлине. Тогда грузовик наехал на людей, в результате чего погибли 13 человек. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*.

* «Исламское государство признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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