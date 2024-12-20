Ремейк «Мумии» выйдет на экраны весной 2026 года. Его поставит Ли Кронин

Сегодня / 14:52
В США обновили список здоровой еды впервые с 1990-х годов
Сегодня / 20:32
В Великобритании кондитер испекла пряничный домик с бриллиантами за 817 миллионов рублей
Сегодня / 19:40
Российским фигуристам и конькобежцам разрешили отбираться на Олимпиаду-2026
Сегодня / 18:59
Съемки финального сезона «Очень странных дел» завершились
Сегодня / 18:28
В Индии женщина пожаловалась в суд на мужа за то, что он любит ее меньше, чем кошку
Сегодня / 17:58
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на Новый год
Сегодня / 17:55
Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Сегодня / 17:18
Завершились съемки второго сезона «Черного облака» — мистического триллера Okko c Марьяной Спивак
Сегодня / 16:59
Киркоров рассказал, что Ивлеева не снялась в новогоднем ремейке «Бриллиантовой руки» из‑за него
Сегодня / 16:53
Сергей Бурунов и звезды КХЛ снялись в короткометражке «Батин свитер» и запустили розыгрыш свитеров
Сегодня / 16:23
Тильда Суинтон получит «Золотого медведя» за достижения в карьере
Сегодня / 15:55
Бегун из Уганды почти добрался до Лондона после 516-дневного забега
Сегодня / 15:37
Дэмиен Шазелл снимет байопик об Ивеле Книвеле. Главную роль сыграет Леонардо Ди Каприо
Сегодня / 15:12
Редизайн магазинов «Эконика» выиграл премию Interior Design 2024, обойдя бутик Chanel
Сегодня / 13:30
В «Яндекс Go» разрешили жаловаться на цену поездки в такси
Сегодня / 12:04
Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне
Сегодня / 11:35
На «Авито» выставили участок «Дома-2» за 690 млн рублей
Сегодня / 11:12
Стоунхендж могли построить для объединения первых британских фермерских общин
Сегодня / 11:08
РКН и Google прокомментировали ухудшение работы YouTube в России
Сегодня / 10:41
Стивен Грэм назвал арбитра «чертовым телепузиком». Футбольная ассоциация начала расследование
Сегодня / 10:30
«Яндекс Недвижимость» открыла фотовыставку про архитектуру новостроек в HSE Art Gallery
Сегодня / 10:24
Канадская KFC превратила крышки для ведер с курицей в виниловые пластинки
Сегодня / 10:09
Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство
Сегодня / 09:43
В Китае женщина заплатила своему мужчине 40 тыс. долларов за измену
Сегодня / 08:52
Сериал «Дюна: Пророчество» продлили на второй сезон
Сегодня / 02:12
Роуз Берн и Меганн Фэхи сыграют в мини-сериале «Хорошая дочь»
Сегодня / 01:26
«Белые ночи» Достоевского завирусились в соцсетях. Теперь повесть активно скупают в магазинах
Сегодня / 00:20
Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо снимется в сериале «Грызня»
Вчера / 23:18
«Соник-4» выйдет в кинопрокат в 2027 году
Вчера / 22:44
Rolling Stone назвал 10 лучших документальных фильмов 2024 года
Вчера / 21:21
Лидеру «Пошлой Молли» Кириллу Бледному запретили въезд в Евросоюз на 10 лет
Вчера / 21:13
Вышел трейлер фильма «Хотела бы, чтобы ты был здесь». Его поставила актриса Джулия Стайлз
Вчера / 20:41
Кристофер Нолан назвал «Гладиатора-2» любимым фильмом 2024 года, Джей Джей Абрамс — «Девушку и море»
Вчера / 20:20
Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис снимется в «Убийстве перед вечерней»
Вчера / 19:28
Netflix показал трейлер документального фильма об Авичи

Ремейк «Мумии» выйдет на экраны весной 2026 года. Его поставит Ли Кронин

Сегодня в 21:42
Кадр из фильма "Мумия". Изображение: Alphaville Films

Ремейк приключенческого фильма «Мумия» поставит ирландский режиссер и сценарист Ли Кронин, известный по фильмам «Восстание зловещих мертвецов» и «Другой». Об этом кинематографист рассказал в соцсети X.

Картина выйдет в кинопрокат 17 апреля 2026 года. Ее выпустит киностудия Blumhouse вместе с New Line Cinema, Atomic Monster и Doppelgangers. Кронин сам напишет сценарий ленты.

«Это будет непохоже ни на один фильм «Мумия», который когда‑либо видели ваши глаза. Я погружаюсь глубоко под землю, чтобы поднять нечто очень древнее и очень пугающее», — рассказал режиссер.

Каким будет сюжет проекта, держится в секрете. Ранее инсайдер Лэниал Рихтман утверждал, что в фильме появятся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, звезды «Мумии» 1999 года.

Продюсерами новой «Мумии» будут Джеймс Ван, Джейсон Блум и Джон Кевилл. Исполнительными продюсерами станут Майкл Клир, Джадсон Скотт и Макдара Келлехер. Курировать проект от Atomic Monster возьмется Алайна Гластал.

Мумия» режиссера и сценариста Стивена Соммерса вышла в 1999 году и стала ремейком одноименной картины 1932 года. Несмотря на неоднозначные отзывы, фильм имел коммерческий успех и собрал по всему миру более 416 млн долларов.

За картиной последовали два сиквела — «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора драконов» (2008). Также по вселенной фильма в 2002 году выпустили спин-офф «Царь скорпионов».

В 2017 году студия предприняла попытку перезапустить франшизу — на экраны вышел фильм «Мумия» с Томом Крузом. Лента провалилась в прокате и получила негативные отзывы критиков, что заставило Universal отказаться от изначальных планов релиза нескольких проектов по «Темной Вселенной».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами