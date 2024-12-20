Ремейк «Мумии» выйдет на экраны весной 2026 года. Его поставит Ли Кронин

Ремейк приключенческого фильма «Мумия» поставит ирландский режиссер и сценарист Ли Кронин, известный по фильмам «Восстание зловещих мертвецов» и «Другой». Об этом кинематографист рассказал в соцсети X.

Картина выйдет в кинопрокат 17 апреля 2026 года. Ее выпустит киностудия Blumhouse вместе с New Line Cinema, Atomic Monster и Doppelgangers. Кронин сам напишет сценарий ленты.

«Это будет непохоже ни на один фильм «Мумия», который когда‑либо видели ваши глаза. Я погружаюсь глубоко под землю, чтобы поднять нечто очень древнее и очень пугающее», — рассказал режиссер.

Каким будет сюжет проекта, держится в секрете. Ранее инсайдер Лэниал Рихтман утверждал, что в фильме появятся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, звезды «Мумии» 1999 года.

Продюсерами новой «Мумии» будут Джеймс Ван, Джейсон Блум и Джон Кевилл. Исполнительными продюсерами станут Майкл Клир, Джадсон Скотт и Макдара Келлехер. Курировать проект от Atomic Monster возьмется Алайна Гластал.

Мумия» режиссера и сценариста Стивена Соммерса вышла в 1999 году и стала ремейком одноименной картины 1932 года. Несмотря на неоднозначные отзывы, фильм имел коммерческий успех и собрал по всему миру более 416 млн долларов.

За картиной последовали два сиквела — «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора драконов» (2008). Также по вселенной фильма в 2002 году выпустили спин-офф «Царь скорпионов».