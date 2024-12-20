Песню Робби Уильямса исключили из шорт-листа «Оскара»

Песню Робби Уильямса «Forbidden Road» исключили из шорт-листа премии «Оскар» из‑за несоответствия критериям номинации «Лучшая оригинальная песня». Она стала саундтреком к фильму «Лучший» по мотивам биографии британского певца, сообщает Variety со ссылкой на источники.
По словам инсайдеров, песня «не была написана для фильма», и поэтому не подходит для номинации «Оскара». Согласно правилам Американской киноакадемии, слова и музыка любой песни, представленной на рассмотрение для награждения, должны быть «оригинальными и написанными специально для фильма».
Мелодия «Forbidden Road» имеет явные сходства с мелодией «I Got a Name» — песни Чарльза Фокса и Нормана Гимбела, исполненной Джимом Кроче в фильме 1973 года «Последний американский герой». Так совпало, что Фокс — один из трех руководителей музыкального отделения Академии.
Всего в шорт-лист попадает 15 претендентов, но из‑за исключения «Forbidden Road» их стало 14. Новую композицию вместо песни Уильямса подбирать не будут.
В ноябре Warner Bros. и создатели сиквела «Дюны» представили саундтрек Ханса Циммера на премию «Оскар». Однако Американская киноакадемия может отказать им даже в рассмотрении заявки из‑за возможного нарушения правил.