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В Великобритании кондитер испекла пряничный домик с бриллиантами за 817 миллионов рублей

Сегодня в 20:32
Фото: Lydia Matzal/Unsplash

В британском городе Донкастер появился пряничный домик за 817 млн рублей. Его испекла кондитер Дебби Уингэм, рассказал Mirror.

Женщина украсила свое изделие бриллиантами по заказу клиента, который задумал использовать его для предложения руки и сердца. На создание домика Дебби потребовались две недели.

Основу домика составило имбирное печенье. Для декора кондитерского чуда Уингэм использовала сахарную пудру, шоколад, посыпки и сладкую помадку. В центре изделия разместился розовый бриллиант с окружении еще трех камней.

Домик представляет собой магазин бренда Dolce & Gabbana, расположенный в испанском городе Пуэрто-Банусе. Чтобы испечь его, кондитеру потребовалось 15 кг муки и 17 кг сахара.

«Я делала сахарные произведения искусства для многих клиентов — от королевских особ до знаменитостей, и для разных случаев — от бар-мицвы до свадеб и запуска крупных корпоративных брендов. Но это мое первое кондитерское изделие для предложения руки и сердца», — поделилась Уингэм.

Дебби занимается выпечкой с 2015 года. В 2018 году она попала в СМИ благодаря проекту свадебного торта стоимостью в 1 млн долларов. Его представили во Всемирном торговом центре в Дубае, на выставке Bride.

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