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Российским фигуристам и конькобежцам разрешили отбираться на Олимпиаду-2026

Сегодня в 19:40
Фото: Kyrie Isaac/Unsplash

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщил «Cпорт-Экспресс».

Это означает, что атлетов из России можно будет увидеть в олимпийских соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Правда, их участие возможно только в нейтральном статусе.

Кроме того, к турнирам по фигурному катанию допустят только по одному участнику на вид. На Олимпиаде при успешном отборе выступят одна девушка, один парень-одиночник, одна спортивная пара и одна танцевальная.

Ранее на соревнованиях могли участвовать до трех представителей от страны в каждом виде. Россия также участвовала в олимпийском командном турнире — в 2026 году он пройдет без россиян.

Перечень фигуристов, которые будут участвовать в квалификации на Игры, составят к 25 февраля 2025 года. Квалификационный турнир пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Это единственные международные соревнования, к которым допустят россиян в 2025 году.

Шорт-трекисты выступят перед Олимпиадой на четырех этапах Мирового тура: в Монреале, Солт-Лейк-Сити, Гданьске и Дордрехте. Конькобежцев допустили до четырех этапов Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, Калгари, Херенвене и Хамаре.

Олимпиада состоится с 6 по 26 февраля 2026 года. Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На них разыграют 116 комплектов наград.

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