Съемки финального сезона «Очень странных дел» завершились

Завершились съемки пятого, последнего сезона сериала «Очень странные дела». Шоу вернется на экраны в 2025 году, но точной даты релиза пока нет, сообщается на странице Netflix в X.

Netflix опубликовал коллаж из закадровых снимков со съемок. «Вот и всё, „Очень странные дела“ завершены», — написал Netflix.

© @netflix/X

В пятом сезоне снимался весь актерский состав сериала. Звезда «Терминатора» Линда Гамильтон получила роль в «Очень странных делах», но какую именно, не разглашается.

Релиз предыдущего сезона состоялся в 2022 году. Его разделили на две части и выпустили по отдельности — в мае и июле. Эпизоды оказались длинными — по 60 минут, а финальный длился более двух часов. Сезон завершился масштабной битвой против Векны и демогоргонов в Изнанке, где Эдди Мансон (Джозеф Куинн) пожертвовал собой, чтобы спасти команду.

Действие пятого сезона начнется сразу после последних событий, где Векна сеет хаос в Хокинсе и разделяет город на четыре части. Хотя о сюжете продолжения ничего не известно, соавторы Мэтт и Росс Дафферы рассказали, что Уилл Байерс играет в нем «важную роль и находится в центре внимания».