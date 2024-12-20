В Индии женщина пожаловалась в суд на мужа за то, что он любит ее меньше, чем кошку

Сегодня / 14:52
В США обновили список здоровой еды впервые с 1990-х годов
Сегодня / 19:40
Российским фигуристам и конькобежцам разрешили отбираться на Олимпиаду-2026
Сегодня / 17:58
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на Новый год
Сегодня / 17:55
Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Сегодня / 17:18
Завершились съемки второго сезона «Черного облака» — мистического триллера Okko c Марьяной Спивак
Сегодня / 16:59
Киркоров рассказал, что Ивлеева не снялась в новогоднем ремейке «Бриллиантовой руки» из‑за него
Сегодня / 16:53
Сергей Бурунов и звезды КХЛ снялись в короткометражке «Батин свитер» и запустили розыгрыш свитеров
Сегодня / 16:23
Тильда Суинтон получит «Золотого медведя» за достижения в карьере
Сегодня / 15:55
Бегун из Уганды почти добрался до Лондона после 516-дневного забега
Сегодня / 15:37
Дэмиен Шазелл снимет байопик об Ивеле Книвеле. Главную роль сыграет Леонардо Ди Каприо
Сегодня / 15:12
Редизайн магазинов «Эконика» выиграл премию Interior Design 2024, обойдя бутик Chanel
Сегодня / 13:30
В «Яндекс Go» разрешили жаловаться на цену поездки в такси
Сегодня / 12:04
Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне
Сегодня / 11:35
На «Авито» выставили участок «Дома-2» за 690 млн рублей
Сегодня / 11:12
Стоунхендж могли построить для объединения первых британских фермерских общин
Сегодня / 11:08
РКН и Google прокомментировали ухудшение работы YouTube в России
Сегодня / 10:41
Стивен Грэм назвал арбитра «чертовым телепузиком». Футбольная ассоциация начала расследование
Сегодня / 10:30
«Яндекс Недвижимость» открыла фотовыставку про архитектуру новостроек в HSE Art Gallery
Сегодня / 10:24
Канадская KFC превратила крышки для ведер с курицей в виниловые пластинки
Сегодня / 10:09
Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство
Сегодня / 09:43
В Китае женщина заплатила своему мужчине 40 тыс. долларов за измену
Сегодня / 08:52
Сериал «Дюна: Пророчество» продлили на второй сезон
Сегодня / 02:12
Роуз Берн и Меганн Фэхи сыграют в мини-сериале «Хорошая дочь»
Сегодня / 01:26
«Белые ночи» Достоевского завирусились в соцсетях. Теперь повесть активно скупают в магазинах
Сегодня / 00:20
Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо снимется в сериале «Грызня»
Вчера / 23:18
«Соник-4» выйдет в кинопрокат в 2027 году
Вчера / 22:44
Rolling Stone назвал 10 лучших документальных фильмов 2024 года
Вчера / 21:21
Лидеру «Пошлой Молли» Кириллу Бледному запретили въезд в Евросоюз на 10 лет
Вчера / 21:13
Вышел трейлер фильма «Хотела бы, чтобы ты был здесь». Его поставила актриса Джулия Стайлз
Вчера / 20:41
Кристофер Нолан назвал «Гладиатора-2» любимым фильмом 2024 года, Джей Джей Абрамс — «Девушку и море»
Вчера / 20:20
Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис снимется в «Убийстве перед вечерней»
Вчера / 19:28
Netflix показал трейлер документального фильма об Авичи
Вчера / 19:15
Перемирие, семейная ипотека, ютуб и мигранты: четыре часа прямой линии с Путиным ― коротко
Вчера / 18:43
Okko выпустит комедийный сериал «Канские каникулы»
Вчера / 17:01
Вышел трейлер «Супермена» Джеймса Ганна

В Индии женщина пожаловалась в суд на мужа за то, что он любит ее меньше, чем кошку

Сегодня в 18:28
Фото: Mikhail Vasilyev/Unsplash

В Индии женщина подала в суд на мужа из‑за того, что он якобы заботится об их домашней кошке больше, чем о ней. Об этом написал Hindustan Times.

По словам индианки, кошка не раз была причиной ссор в паре. Кроме того, питомец проявлял агрессию к истице: кошка много раз царапала ее. Муж при этом не предпринял никаких мер по защите жены.

Теперь супруга требует, чтобы его наказали за жестокость. Рассматривать необычное дело предстоит Высшему суду Карнатаки, но там, судя по всему, не очень рады поданной жалобе.

Судья по фамилии Нагапрасанна отметил, что обвинения в адрес мужчины не соответствуют правовым критериям, необходимым для процесса. К тому же такие бытовые споры перегружают систему правосудия, подчеркнул он.

По мнению судьи, рассмотрение исков против якобы нерадивых супругов и жен вынуждает тратить ресурсы, которые в противном случае были бы направлены на противодействие реальному криминалу.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами