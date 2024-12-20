В Индии женщина пожаловалась в суд на мужа за то, что он любит ее меньше, чем кошку

В Индии женщина подала в суд на мужа из‑за того, что он якобы заботится об их домашней кошке больше, чем о ней. Об этом написал Hindustan Times.

По словам индианки, кошка не раз была причиной ссор в паре. Кроме того, питомец проявлял агрессию к истице: кошка много раз царапала ее. Муж при этом не предпринял никаких мер по защите жены.

Теперь супруга требует, чтобы его наказали за жестокость. Рассматривать необычное дело предстоит Высшему суду Карнатаки, но там, судя по всему, не очень рады поданной жалобе.

Судья по фамилии Нагапрасанна отметил, что обвинения в адрес мужчины не соответствуют правовым критериям, необходимым для процесса. К тому же такие бытовые споры перегружают систему правосудия, подчеркнул он.