Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил главу государственного холдинга Russia Today Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указ.
Из документа следует, что Симоньян награждена за «большой вклад в развитие отечественной журналистики» и помощь в организации «общественно значимых мероприятий». В нем она упоминается как главный редактор автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости».
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени Путин вручил Симоньян в 2014 году, напоминает «Коммерсант». В 2022 году ей вручили орден Почета.
В сентябре Симоньян попала под санкции США по обвинению во вмешательстве во внутреннюю политику страны с использованием дипфейков и дезинформации.