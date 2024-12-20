Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на Новый год

В европейской части России погода на Новый год будет мягкой. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По всей видимости, „утепленный“ сценарий состояния воздушного океана с небольшими вариациями нас ждет до конца декабря, и серьезные морозы на Новый год жителям Русской равнины, за небольшим исключением на юго-востоке, не грозят. Погода будет с очень мягким температурным фоном», ― написал он в телеграм-канале.

В московском регионе в новогоднюю ночь ожидается небольшой «минус», а 1 января столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Снежный покров в городе, который сейчас составляет 17-28 сантиметров, уменьшится минимум в два раза.

На европейской территории России в новогоднюю ночь ожидается от 0 до -5 градусов, в южных регионах ― от 0 до +5, на Русском Севере и в Западной Сибири ― от -5 до -10, в Заволжье ― от -10 до -15. На Южном Урале и в Зауралье синоптики прогнозируют морозы от -15 до -20.