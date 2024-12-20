Киркоров рассказал, что Ивлеева не снялась в новогоднем ремейке «Бриллиантовой руки» из‑за него

Филипп Киркоров рассказал, что уговорил создателей новогоднего ремейка «Небриллиантовая рука» не приглашать на съемки Настю Ивлееву. Певец признался в инстаграме*, что грозил ТНТ отказом от участия, если в проекте появится телеведущая.

По словам Киркорова, он был удивлен и сильно возмущен, когда до него дошли слухи, что Ивлеева может появиться в «Небриллиантовой руке». Тогда он предложил директору ТНТ Тине Канделаки и авторам комедии выбор «между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке».

«Я сразу обозначил авторам авторам „Небриллиантовой руки“ и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлевой не появляюсь. <…> [В итоге] выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — написал Киркоров.

В ответ Ивлеева припомнила Киркорову его появление на премии «Муз-ТВ» вместе с рэпером Давой в образах молодоженов в 2021 году. После этого организаторов вечера обвинили в пропаганде ЛГБТ** и оштрафовали под предлогом, что наряды некоторых гостей «культурально не соответствовали образу мужчины традиционной половой ориентации».

Незадолго до этого Киркоров обматерил и назвал Ивлееву «тварью, гнидой и крысой». По его словам, блогерша не извинилась перед ним после «голой» вечеринки, на которую он пришел якобы только ради нее. Участников того вечера раскритиковали православные активисты, некоторые депутаты и подписчики Z-пабликов. Ивлеевой и Киркорову пришлось записывать извинения.

«Сучка редкая, неблагодарный человек, которая даже не извинилась передо мной, да еще себе позволяет. <…> Про эту сучку вообще даже слышать не хочу», — сказал Киркоров.

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