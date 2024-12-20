Okko, продюсерский центр Originals Production и компания Norm Production завершили съемки второго сезона сериала «Черное облако». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

По словам сценариста и шоураннера проекта Дарьи Грацевич, в новых сериях мистики и загадок будет не меньше. В них даже задействуют персонажей, погибших в первом сезоне. Это позволит раскрыть их характеры и ответить на вопросы, которые до сих пор оставались без ответа.

Продолжение мрачного триллера снял режиссер Карен Оганесян, работавший над первым сезоном. Оператором выступил Сергей Прекраснов, художником-постановщиком ― Юлия Феофанова. Генеральный продюсер проекта ― Вячеслав Дусмухаметов.

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«В первом сезоне перед нами стояла задача рассказать зрителю что такое черное облако, которое является в нашем проекте метафорой подавленной внутренней злости. Второй же сезон посвящен именно природе черного облака, что зарождает его, что приводит к этой злости, которая с течением времени копится внутри человека и в итоге становится разрушительной для него и для людей рядом», ― отметил Оганесян.

В актерском составе произошли значительные изменения. К уже знакомым героям присоединились новые персонажи, которых сыграли Анна Снаткина, Кузьма Котрелев, Дарья Коныжева и Кирилл Кяро. В главных ролях ― Марьяна Спивак, Мария Мацель, Филипп Янковский, Алексей Розин, Александра Урсуляк и другие.