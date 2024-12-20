Бегун из Уганды почти добрался до Лондона после 516-дневного забега

Угандийский спортсмен Део Като близок к завершению своего забега до Лондона через 516 дней после старта из ЮАР. За время путешествия он неоднократно подвергался оскорблениям, болел и видел войну, передает The Guardian.

Като выдвинулся из Кейптауна в июле 2023 года и уверенно двинулся на север, чтобы привлечь внимание к истории миграции людей и дискриминации, с которой сталкиваются многие темнокожие африканцы. По его словам, в некоторых частях Европы во время забега он ежедневно сталкивался с расизмом.

В разговоре с газетой Като вспомнил, как в Ботсване к его забегу присоединился 15-летний мальчик, который напомнил ему о подростковых годах. «Он говорил на трех языках, включая английский. Он жил в Англии, но вернулся в Ботсвану из‑за семейных проблем. Мы недолго бежали вместе, но это был момент, который согрел мое сердце», — признался спортсмен.

Като несколько недель пробыл в тюрьме, тяжело заболел и прошел через зоны военных действий. Так, его маршрут пролегал через Конго, Судан и Эфиопию. Тогда он задумался над тем, чтобы все бросить и завершить забег. К тому моменту лишился группы поддержки, и у него заканчивались деньги.

«В другой раз мне захотелось все бросить, когда я бежал в Хорватии. Я действительно ощущал, что со мной обращаются как с нелегальным иммигрантом. Я не чувствовал, что меня принимают или что я принадлежу к их обществу. Полиция останавливала меня не менее четырех раз в день. Иногда я видел местных жителей, которые фотографировали меня и сообщали в полицию», — рассказал Като.