Тильда Суинтон получит «Золотого медведя» за достижения в карьере

Берлинский кинофестиваль вручит Тильде Суинтон почетного «Золотого медведя» за достижения в карьере. Об этом сообщает Deadline.

«Диапазон работ Тильды Суинтон захватывает дух. В кино она привносит столько человечности, сострадания, интеллекта, юмора и стиля, и своими работами расширяет наши представления о мире. Тильда — один из наших кумиров в современном кинематографе, и она также давно стала частью семьи Берлинале», — рассказала директор фестиваля Триша Таттл.

Награду актрисе вручат 13 февраля 2025 года на церемонии открытия в Berlinale Palast. Суинтон отреагировала на решение Берлинале наградить ее. По словам артистки, это был первый кинофестиваль, на который она попала в 1986 году вместе с Дереком Джарманом с фильмом «Караваджо».