Дэмиен Шазелл снимет байопик об Ивеле Книвеле. Главную роль сыграет Леонардо Ди Каприо

Дэмиен Шазелл («Вавилон») собирается снять фильм об Ивеле Книвеле. Об этом сообщает World of Freel со ссылкой на источник.

Главную роль в грядущей ленте исполнит Леонардо Ди Каприо. Сценарий напишет Уильям Монахан («Отступники»).

Книвел — американский каскадер и артист, который прославился своими прыжками на мотоцикле. За свою карьеру он получил более 433 переломов костей, за что был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Каскадер разрушил свою карьеру, после того как он набросился с битой на человека. Книвел отсидел 6 месяцев в тюрьме и потерял все свои рекламные контракты и договора.

Последний фильм Шазелла, «Вавилон», провалился в прокате, заработав 63 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 80 млн долларов. Лента принесла Paramount убытки в размере 87 млн долларов.