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Дэмиен Шазелл снимет байопик об Ивеле Книвеле. Главную роль сыграет Леонардо Ди Каприо

Сегодня в 15:37
Фото: Apple

Дэмиен Шазелл («Вавилон») собирается снять фильм об Ивеле Книвеле. Об этом сообщает World of Freel со ссылкой на источник.

Главную роль в грядущей ленте исполнит Леонардо Ди Каприо. Сценарий напишет Уильям Монахан («Отступники»).

Книвел — американский каскадер и артист, который прославился своими прыжками на мотоцикле. За свою карьеру он получил более 433 переломов костей, за что был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Каскадер разрушил свою карьеру, после того как он набросился с битой на человека. Книвел отсидел 6 месяцев в тюрьме и потерял все свои рекламные контракты и договора.

Последний фильм Шазелла, «Вавилон», провалился в прокате, заработав 63 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 80 млн долларов. Лента принесла Paramount убытки в размере 87 млн долларов.

Действие «Вавилона» происходит в конце 1920-х годов, когда кино переходило от немого к звуковому. «Рассказ о непомерных амбициях и возмутительном излишестве, в котором прослеживаются взлеты и падения многих персонажей в эпоху необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде», — рассказали авторы о фильме.

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