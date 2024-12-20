Редизайн магазинов «Эконика» выиграл премию Interior Design 2024, обойдя бутик Chanel

Пиар-менеджер DA Bureau Лия Морозова отметила, что студия участвует в этом конкурсе ежегодно с 2018-го, это не первая их победа, но каждая безумно ценна.

«Значит, мы движемся в правильном направлении, раз экспертное жюри присуждает нашим проектам почетные места. Даже попасть в число финалистов (это всегда только 5 проектов) очень круто, а победа — вдвойне! Проект „Эконики“ — наш первый в категории Retail. Ранее мы побеждали и были в финале в следующих категориях: Entertainment (проект кинотеатра „Мираж“ на Большом проспекте Петербурга), Coworking Office (Headway Coworking), Casual Dining (Under the Sea Sushi и Birch Restaurant), Counter Service (City Food), Accessories Boutique (Radius 58). А в 2021 году наш сооснователь Борис Львовский стал победителем в номинации Rising Star», ― сказала Морозова.