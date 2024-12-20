Редизайн магазинов «Эконика» выиграл премию Interior Design 2024, обойдя бутик Chanel

Редизайн российских обувных магазинов «Эконика» получил международную премию Interior Design 2024 Best of Year в категории Accessories Retail. Об этом говорится на сайте премии.
Проект петербургской студии DA Bureau обошел дизайн бутика Chanel от архитектора Питера Марино, поп-ап-магазина обуви Sorel от американской архитектурной фирмы MG2, венского ювелирного Von Köck от Smartvoll Architects и нью-йоркского магазина кроссовок Veja Williamsburg от Office JDY.
Победителей во время церемонии на Манхэттене объявила главный редактор журнала Interior Design Синди Аллен.
Пиар-менеджер DA Bureau Лия Морозова отметила, что студия участвует в этом конкурсе ежегодно с 2018-го, это не первая их победа, но каждая безумно ценна.
«Значит, мы движемся в правильном направлении, раз экспертное жюри присуждает нашим проектам почетные места. Даже попасть в число финалистов (это всегда только 5 проектов) очень круто, а победа — вдвойне! Проект „Эконики“ — наш первый в категории Retail. Ранее мы побеждали и были в финале в следующих категориях: Entertainment (проект кинотеатра „Мираж“ на Большом проспекте Петербурга), Coworking Office (Headway Coworking), Casual Dining (Under the Sea Sushi и Birch Restaurant), Counter Service (City Food), Accessories Boutique (Radius 58). А в 2021 году наш сооснователь Борис Львовский стал победителем в номинации Rising Star», ― сказала Морозова.
DA Bureau основано в Петербурге, сейчас его офисы расположены в Таллине и Лондоне. В портфолио студии ― более 200 проектов интерьерного дизайна ресторанов, баров, магазинов в России и за рубежом.