В США обновили список здоровой еды впервые с 1990-х годов

Американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) впервые за 30 лет пересмотрело определение здоровой пищи.

Когда в 1990-х годах был введен первоначальный список, «основное внимание уделялось снижению содержания всех жиров. Сегодня акцент делается на сокращении насыщенных жиров, при этом признается польза здоровых жиров». Это означает, что авокадо, орехи, семечки, рыба с высоким содержанием жира, яйца и оливковое масло теперь считаются здоровыми.

И, наоборот, фруктовые закуски с высоким содержанием сахара, сильно подслащенные батончики, обогащенные сухие завтраки, йогурты и фруктовые пунши с высоким содержанием сахаров — все то, что раньше заслуживало маркировки «здоровое», — теперь не попадает в список.

FDA обновила список на фоне растущего в США кризиса, связанного с развитием хронических заболеваний, которые можно предотвратить диетой. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств также разработало новый символ, которым производители будут отмечать продукты питания, которые соответствуют категориям здорового.