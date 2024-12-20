В «Яндекс Go» разрешили жаловаться на цену поездки в такси

Вчера / 19:15
Перемирие, семейная ипотека, ютуб и мигранты: четыре часа прямой линии с Путиным ― коротко
Сегодня / 12:04
Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне
Сегодня / 11:35
На «Авито» выставили участок «Дома-2» за 690 млн рублей
Сегодня / 11:12
Стоунхендж могли построить для объединения первых британских фермерских общин
Сегодня / 11:08
РКН и Google прокомментировали ухудшение работы YouTube в России
Сегодня / 10:41
Стивен Грэм назвал арбитра «чертовым телепузиком». Футбольная ассоциация начала расследование
Сегодня / 10:30
«Яндекс Недвижимость» открыла фотовыставку про архитектуру новостроек в HSE Art Gallery
Сегодня / 10:24
Канадская KFC превратила крышки для ведер с курицей в виниловые пластинки
Сегодня / 10:09
Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство
Сегодня / 09:43
В Китае женщина заплатила своему мужчине 40 тыс. долларов за измену
Сегодня / 08:52
Сериал «Дюна: Пророчество» продлили на второй сезон
Сегодня / 02:12
Роуз Берн и Меганн Фэхи сыграют в мини-сериале «Хорошая дочь»
Сегодня / 01:26
«Белые ночи» Достоевского завирусились в соцсетях. Теперь повесть активно скупают в магазинах
Сегодня / 00:20
Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо снимется в сериале «Грызня»
Вчера / 23:18
«Соник-4» выйдет в кинопрокат в 2027 году
Вчера / 22:44
Rolling Stone назвал 10 лучших документальных фильмов 2024 года
Вчера / 21:21
Лидеру «Пошлой Молли» Кириллу Бледному запретили въезд в Евросоюз на 10 лет
Вчера / 21:13
Вышел трейлер фильма «Хотела бы, чтобы ты был здесь». Его поставила актриса Джулия Стайлз
Вчера / 20:41
Кристофер Нолан назвал «Гладиатора-2» любимым фильмом 2024 года, Джей Джей Абрамс — «Девушку и море»
Вчера / 20:20
Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис снимется в «Убийстве перед вечерней»
Вчера / 19:28
Netflix показал трейлер документального фильма об Авичи
Вчера / 18:43
Okko выпустит комедийный сериал «Канские каникулы»
Вчера / 17:01
Вышел трейлер «Супермена» Джеймса Ганна
Вчера / 16:54
Мэтт Ривз обсуждал съемки второго сезона «Пингвина»
Вчера / 16:47
Вышел первый тизер сказки «Буратино». В главных ролях — Виталия Корниенко и Александр Яценко
Вчера / 15:48
«Это невероятно, просто охренеть!»: Мэрайя Кэри оставила автограф на груди Рианны
Вчера / 14:48
Мужу Жизель Пелико вынесли приговор. Он накачивал жену наркотиками, чтобы другие насиловали ее
Вчера / 14:35
Кристофера Нолана посвятили в рыцари
Вчера / 13:32
В ДК «Кристалл» пройдет вечеринка в честь 25-летия «Афиши». В лайнапе — Антоха МС и Iskrit
Вчера / 12:02
В России хотят увеличить переработки, чтобы покрыть дефицит кадров
Вчера / 11:15
«Жирная Люба» и «Моня Цацкес — знаменосец»: театр «Шалом» отправится с гастролями в Петербург
Вчера / 11:01
В японском городе создадут доску позора для людей, которые неправильно сортируют мусор
Вчера / 11:01
Ариана Гранде не собирается возвращаться на сцену в ближайшем будущем
Вчера / 10:37
В Анапе экологи обнаружили первого погибшего дельфина из‑за разлива нефтепродуктов
Вчера / 09:57
В Италии спасли спелеолога, которая застряла в пещере на 4 дня

В «Яндекс Go» разрешили жаловаться на цену поездки в такси

Сегодня в 13:30
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

«Яндекс Go» запустил в тестовом режиме новую функцию ― теперь пассажиры могут пожаловаться на цену поездки в такси. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы ― итоговая сумма, правила расчета, изменение стоимости из‑за пробок или высокого спроса. Сотрудники службы поддержки ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и посоветуют, как сэкономить на следующих поездках.

Новая функция станет доступна всем пользователям постепенно. Чтобы воспользоваться ей, нужно нажать на значок руля в левом верхнем углу экрана после выбора тарифа и маршрута поездки.

1/2
© «Яндекс Go»
2/2
© «Яндекс Go»

Компания обещает проанализировать все обращения пользователей, выяснить, в каких именно ситуациях пассажиров не устраивает стоимость, и разработать новые меры по сдерживанию цен в 2025 году.

Ранее в «Яндекс Go» появились виртуальные очереди на такси во время высокого спроса. Функция должна помочь пользователям решить, на чем добираться до нужного места.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами