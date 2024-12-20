В «Яндекс Go» разрешили жаловаться на цену поездки в такси

«Яндекс Go» запустил в тестовом режиме новую функцию ― теперь пассажиры могут пожаловаться на цену поездки в такси. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы ― итоговая сумма, правила расчета, изменение стоимости из‑за пробок или высокого спроса. Сотрудники службы поддержки ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и посоветуют, как сэкономить на следующих поездках.