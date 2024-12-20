Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне

Уходя со сцены, Старр сказал: «У меня был замечательный вечер, и я люблю вас всех».

Ударник «битлов» был не единственным приглашенным гостем на шоу Маккартни. Во время исполнения «Get Back» к нему присоединился гитарист Rolling Stones Ронни Вуд. А Пол сыграл эту композицию на своей первой бас-гитаре Höfner 500/1 1961 года выпуска, которую у него украли в 1971 году. В начале года музыкальную реликвию нашли на чердаке в Англии и вернули владельцу.