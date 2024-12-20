Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне

Пол Маккартни воссоединился с Ринго Старром во время концерта на лондонской арене O2. Об этом сообщает Би-би-си.
Экс-барабанщик The Beatles вышел на сцену под шквал аплодисментов, после чего дуэт исполнил классические песни «ливерпульской четверки» «Helter Skelter» и «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band».
Уходя со сцены, Старр сказал: «У меня был замечательный вечер, и я люблю вас всех».
Ударник «битлов» был не единственным приглашенным гостем на шоу Маккартни. Во время исполнения «Get Back» к нему присоединился гитарист Rolling Stones Ронни Вуд. А Пол сыграл эту композицию на своей первой бас-гитаре Höfner 500/1 1961 года выпуска, которую у него украли в 1971 году. В начале года музыкальную реликвию нашли на чердаке в Англии и вернули владельцу.
Лондонское выступление стало последним в туре 82-летнего Маккартни «Sir Paul’s Got Back». В ходе него музыкант выступил во Франции, Испании, Бразилии и Великобритании.