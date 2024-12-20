На «Авито» выставили участок «Дома-2» за 690 млн рублей

На «Авито» на продажу выставили участок реалити-шоу «Дом-2» за 690 млн рублей. Место находится в 24 километрах от МКАД в поселке Лобаново на берегу реки Иста.
В описании говорится, что именно здесь с 2003 года снимали известное реалити-шоу, а в 2020-м на территории проходили съемки «Битвы престолов», которую вели Инстасамка и Настасья Самбурская.
В объявлении подчеркивается, что это место подойдет для загородной резиденции или клуба, а также коттеджного поселка премиум-класса.
«В данный момент объект находится под чутким присмотром, охраной и регулярно облагораживается. Участок имеет высокую ликвидность. Этот участок станет удачным вложением!» — отметили в описании.
Реалити-шоу «Дом-2» выходило с 2004 года на ТНТ. В декабре 2020-го телеканал объявил о его завершении, однако телепроект не закрылся, а сменил площадку и продолжил свое существование на телеканале «Ю».