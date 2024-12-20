На «Авито» выставили участок «Дома-2» за 690 млн рублей

На «Авито» на продажу выставили участок реалити-шоу «Дом-2» за 690 млн рублей. Место находится в 24 километрах от МКАД в поселке Лобаново на берегу реки Иста.

В описании говорится, что именно здесь с 2003 года снимали известное реалити-шоу, а в 2020-м на территории проходили съемки «Битвы престолов», которую вели Инстасамка и Настасья Самбурская.