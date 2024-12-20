РКН и Google прокомментировали ухудшение работы YouTube в России

Вчера / 19:15
Перемирие, семейная ипотека, ютуб и мигранты: четыре часа прямой линии с Путиным ― коротко
Сегодня / 12:04
Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне
Сегодня / 11:35
На «Авито» выставили участок «Дома-2» за 690 млн рублей
Сегодня / 11:12
Стоунхендж могли построить для объединения первых британских фермерских общин
Сегодня / 10:41
Стивен Грэм назвал арбитра «чертовым телепузиком». Футбольная ассоциация начала расследование
Сегодня / 10:30
«Яндекс Недвижимость» открыла фотовыставку про архитектуру новостроек в HSE Art Gallery
Сегодня / 10:24
Канадская KFC превратила крышки для ведер с курицей в виниловые пластинки
Сегодня / 10:09
Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство
Сегодня / 09:43
В Китае женщина заплатила своему мужчине 40 тыс. долларов за измену
Сегодня / 08:52
Сериал «Дюна: Пророчество» продлили на второй сезон
Сегодня / 02:12
Роуз Берн и Меганн Фэхи сыграют в мини-сериале «Хорошая дочь»
Сегодня / 01:26
«Белые ночи» Достоевского завирусились в соцсетях. Теперь повесть активно скупают в магазинах
Сегодня / 00:20
Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо снимется в сериале «Грызня»
Вчера / 23:18
«Соник-4» выйдет в кинопрокат в 2027 году
Вчера / 22:44
Rolling Stone назвал 10 лучших документальных фильмов 2024 года
Вчера / 21:21
Лидеру «Пошлой Молли» Кириллу Бледному запретили въезд в Евросоюз на 10 лет
Вчера / 21:13
Вышел трейлер фильма «Хотела бы, чтобы ты был здесь». Его поставила актриса Джулия Стайлз
Вчера / 20:41
Кристофер Нолан назвал «Гладиатора-2» любимым фильмом 2024 года, Джей Джей Абрамс — «Девушку и море»
Вчера / 20:20
Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис снимется в «Убийстве перед вечерней»
Вчера / 19:28
Netflix показал трейлер документального фильма об Авичи
Вчера / 18:43
Okko выпустит комедийный сериал «Канские каникулы»
Вчера / 17:01
Вышел трейлер «Супермена» Джеймса Ганна
Вчера / 16:54
Мэтт Ривз обсуждал съемки второго сезона «Пингвина»
Вчера / 16:47
Вышел первый тизер сказки «Буратино». В главных ролях — Виталия Корниенко и Александр Яценко
Вчера / 15:48
«Это невероятно, просто охренеть!»: Мэрайя Кэри оставила автограф на груди Рианны
Вчера / 14:48
Мужу Жизель Пелико вынесли приговор. Он накачивал жену наркотиками, чтобы другие насиловали ее
Вчера / 14:35
Кристофера Нолана посвятили в рыцари
Вчера / 13:32
В ДК «Кристалл» пройдет вечеринка в честь 25-летия «Афиши». В лайнапе — Антоха МС и Iskrit
Вчера / 12:02
В России хотят увеличить переработки, чтобы покрыть дефицит кадров
Вчера / 11:15
«Жирная Люба» и «Моня Цацкес — знаменосец»: театр «Шалом» отправится с гастролями в Петербург
Вчера / 11:01
В японском городе создадут доску позора для людей, которые неправильно сортируют мусор
Вчера / 11:01
Ариана Гранде не собирается возвращаться на сцену в ближайшем будущем
Вчера / 10:37
В Анапе экологи обнаружили первого погибшего дельфина из‑за разлива нефтепродуктов
Вчера / 09:57
В Италии спасли спелеолога, которая застряла в пещере на 4 дня
Вчера / 09:54
Massive Attack отказались выступать на Coachella из‑за экологических проблем фестиваля

РКН и Google прокомментировали ухудшение работы YouTube в России

Сегодня в 11:08

Роскомнадзор заявил, что ухудшение качества работы YouTube в России связано с тем, что Google уже два года не поддерживает «инфраструктуру своих кэширующих серверов в наших сетях связи». Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом в РКН добавили, что «многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube».

В пресс-службе Google сказали РБК, что проблемы с доступом к YouTube в РФ не связаны с какими‑либо техническими проблемами или действиями с их стороны.

Согласно открытым данным Google, трафик YouTube в России с 18 на 19 декабря упал примерно на 20% и более чем в два раза по сравнению с показателями начала декабря.

Один из источников РБК на медиарынке сказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию». Другой собеседник издания подтвердил замедление YouTube на мобильных устройствах.

О замедлении YoTube накануне высказался Владимир Путин во время прямой линии. Он сказал, что проблемы создал сам Google, когда сократил финансирование российских дочерних компаний и перестал поставлять технику. При этом президент обвинил Google в политической пропаганде, ущемлении российских артистов и назвал претензии РКН к американской компании обоснованными.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами