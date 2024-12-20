РКН и Google прокомментировали ухудшение работы YouTube в России

Роскомнадзор заявил, что ухудшение качества работы YouTube в России связано с тем, что Google уже два года не поддерживает «инфраструктуру своих кэширующих серверов в наших сетях связи». Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом в РКН добавили, что «многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube».

В пресс-службе Google сказали РБК, что проблемы с доступом к YouTube в РФ не связаны с какими‑либо техническими проблемами или действиями с их стороны.

Согласно открытым данным Google, трафик YouTube в России с 18 на 19 декабря упал примерно на 20% и более чем в два раза по сравнению с показателями начала декабря.

Один из источников РБК на медиарынке сказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию». Другой собеседник издания подтвердил замедление YouTube на мобильных устройствах.