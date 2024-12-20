Стоунхендж могли построить для объединения первых британских фермерских общин

Стоунхендж мог быть возведен специально для того, чтобы объединить ранние земледельческие общины по всему острову Британия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на профессора британской поздней доистории в Университетском колледже Лондона Майка Паркера Пирсона.

Он отметил, что сооружение уникально тем, что все его камни доставили на это место из удаленных регионов. По словам Пирсона, это указывает на то, что монумент мог иметь не только религиозное, но и политическое значение.

«Я думаю, что мы просто не смотрели на Стоунхендж с правильной точки зрения. Чтобы понять, что они делают, нужно взглянуть на него целиком. Они строят памятник, который выражает постоянство определенных аспектов их мира».

В августе ученые выяснили, что алтарный камень Стоунхенджа тащили 750 километров из Шотландии. Это открытие стало сенсацией в археологическом сообществе. Ранее исследователи считали, что центральный камень Стоунхенджа был «родом» из Уэльса, который находится в 200 километрах.

По мнению Пирсона, алтарный камень был привезен от отдаленного шотландского памятника в качестве подарка или символа политического союза. Посетители Стоунхенджа часто не замечают алтарный камень, потому что он лежит ровно и частично скрыт огромным упавшим сарсеновым камнем.

Пирсон отметил, что долгое время считалось, что он тоже упал, но на северо-востоке Шотландии есть несколько круговых сооружений, в которых камни намеренно лежат ровно.