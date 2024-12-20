Стивен Грэм назвал арбитра «чертовым телепузиком». Футбольная ассоциация начала расследование

Стивен Грэм может предстать перед судом после того, как назвал футбольного судью из низшей лиги Дэвида Кеннеди «чертовым телепузиком» и «жирным бесполезным болваном» во время игры между «Барроу Таун» и «Хизер Сент-Джонс Резервс» в Лестере.

Актер был «потрясен» своей выходкой и «искренне извинился» перед арбитром, который в итоге остановил матч и отказался возобновлять игру, пока Грэм не отошел от боковой линии.

Через несколько дней после матча Грэм позвонил судье и попросил прощения, отметив, что футбол превращает его в неандертальца. «Мне нужно разобраться в себе и понять, почему я вел себя так, как вел».