Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

Совет улемов (ученых богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России выпустил фетву, которая разрешает мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя ДУМ РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

По его словам, многоженство допускается, если супруга не хочет или неспособна иметь детей по состоянию здоровья или «иным объективным причинам», например, из‑за «сексуальной несовместимости».

Мужчина в случае многоженства обязан справедливо и равноправно относиться ко всем супругам, давать им равное количество денег, обеспечить для каждой отдельное жилье и проводить с ними одинаковое количество времени по договоренности, пояснил муфтий.

При желании заключить новый брак мусульманин должен сообщить об этом жене, а также не должен скрывать, что у него уже есть супруга. Если вторая жена не знала о первой и не готова с этим мириться, она вправе требовать расторжения никаха (венчания по исламским нормам), отметил Аляутдинов.

Кроме того, при заключении еще одного религиозного брака мужчина обязан усыновить всех детей и нотариально оформить завещание, добавил зампред ДУМ РФ.