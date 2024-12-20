Канадская KFC превратила крышки для ведер с курицей в виниловые пластинки

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в Канаде создала новые крышки для ведер с курицей, которые также можно использовать как виниловые пластинки.
Компания выпустит всего 10 подобных крышек. На пластинке будут звучать песни, записанные к Рождеству. Среди них — классические треки «Deck the Halls», «We Wish You a Merry Christmas» и «Jungle Bells».
В KFC отметили, что дизайн пластинок выполнен из тех же бумажных крышек, которые используются для обычных ведер с курицей, однако новые версии покрыты виниловым покрытием.
«Создайте праздничное настроение с помощью вкусной еды и музыки одновременно», — подчеркнула компания в своих соцсетях.