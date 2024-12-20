В Китае женщина заплатила своему мужчине 40 тыс. долларов за измену

В Китае женщина по фамилии Сюй заплатила своему мужчине 300 тыс. юаней (40 тыс. долларов) в попытке спасти отношения после ее измены. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ли и Сюй познакомились в 2018 году и вскоре начали встречаться. Спустя два года он узнал, что девушка изменяла с его племянником.

Ли возмутился предательством и хотел расстаться, но Сюй написала ему письмо с извинениями. «Я глубоко задумалась над своими ошибками. Да, я неоднократно изменяла тебе, причиняя огромную боль. Я искренне раскаиваюсь. Я исправлю свои ошибки», — говорилось в нем.

В последующие дни девушка перевела мужчине 300 тыс. юаней через несколько банковских операций. Ли простил ее, и их романтические отношения продолжались до 2022 года, пока он узнал, что Сюй все еще изменяет с его племянником.