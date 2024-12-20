Сериал «Дюна: Пророчество» продлили на второй сезон

HBO решил продлить на второй сезон сериал «Дюна: Пророчество». Об этом сообщает Deadline.
Сюжет рассказывает о становлении ордена женщин Бене Гессерит — кукловодов великих домов Империи на Дюне. Проект вдохновлен романом сына Фрэнка Герберта Брайана Герберта и Кевина Джеймса Андерсона «Орден сестер Дюны».
В центре сериала две сестры Харконен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают могущественную Бене Гессерит.
Их играют Эмили Уотсон и Оливия Уильямс. «Как сестры выживут — это очень важная часть второго сезона», — отметила шоураннер «Дюны: Пророчество» Элисон Шипкер.