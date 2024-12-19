Роуз Бирн и Мэган Фэйхи сыграют в мини-сериале «Хорошая дочь»

Австралийская актриса Роуз Бирн, известная по фильмам «Астрал» и «28 недель спустя», снимется в мини-сериале «Хорошая дочь» вместе с Мэган Фэйхи из «Белого лотоса». Об этом сообщил Deadline.
Бирн и Фэйхи сыграют сестер Саманту и Шарлотту Куинн, героинь романа Карин Слотер. Бирн также выступит исполнительным продюсером проекта. Фэйхи же заменит в нем Джессику Билл, которая покинула проекта ранее.
Слотер станет сценаристкой всех эпизодов шоу. Она расскажет о девушках, которые провели последние 28 лет в попытках собрать воедино жизни, сломанные одной ночью насилия.
Однажды в небольшом городке Пайквилле вновь происходит нападение, и Шарлотта становится его свидетелем. Теперь ей предстоит противостоять своим демонам и определить вместе с сестрой, стоит ли им быть хорошими дочерьми.
Слотер выступит исполнительным продюсером шоу наряду с Бирн, а также Бруной Папандреей, Стивом Хетунски и Кейси Хейвер. Стеф Грин станет режиссером серий и еще одним исполнительным продюсером.