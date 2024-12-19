«Белые ночи» Достоевского завирусились в соцсетях. Теперь повесть активно скупают в магазинах

Повесть Федора Достоевского «Белые ночи» завирусилась в соцсетях. Пользователи стали рекомендовать ее друг другу и активно цитировать в роликах в TikTok и Instagram*. Об этом рассказал The Guardian.

Читатели со всего мира воспевали прекрасную и трагическую историю любви, которую поведал Достоевский. «Все хотят влюбиться по уши. А потом они читают „Белые ночи“ Достоевского», — отметил один из пользователей твиттера в популярном посте.