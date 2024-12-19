«Белые ночи» Достоевского завирусились в соцсетях. Теперь повесть активно скупают в магазинах

Повесть Федора Достоевского «Белые ночи» завирусилась в соцсетях. Пользователи стали рекомендовать ее друг другу и активно цитировать в роликах в TikTok и Instagram*. Об этом рассказал The Guardian.
Читатели со всего мира воспевали прекрасную и трагическую историю любви, которую поведал Достоевский. «Все хотят влюбиться по уши. А потом они читают „Белые ночи“ Достоевского», — отметил один из пользователей твиттера в популярном посте.
В Великобритании уже заметно выросли продажи произведений русского классика. По словам гендиректора книжного магазина Hatchards Picadilly Фрэнсиса Клевердона, популярность «Белых ночей» стала «феноменом». Только в этой точке продали 190 экземпляров повести за год.
Издание «Белых ночей» от Penguin Classics стало четвертой по числу продаж переводной книгой в Великобритании в 2024 году. «За последние два года определенно произошел всплеск», — подчеркнула продавец книг из ливерпульского Pritchards Эми Райт.
Платформы BookTok и Bookstagram, которыми пользуются любители чтения, популяризировали повесть Достоевского начиная с декабря 2023 года. На них можно найти множество фото книги, а также рецензий на нее.
На музыкальном стриминговом сервисе Spotify появились плейлисты под названием «Белые ночи», наполненные произведениями русских композиторов — Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.
The Guardian отметил, что повесть Достоевского стала столь успешна отчасти из‑за ее короткого объема. В книге — лишь 80 страниц. «Объем „Белых ночей“ также делает их легким первым погружением в несколько пугающий бассейн классической русской литературы», — добавило издание.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.