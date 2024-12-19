Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо снимется в сериале «Грызня»

Корейский актер Сон Кан Хо, исполнивший одну из центральных ролей в фильме «Паразиты», снимется во второй сезоне сериала «Грызня». Об этом сообщил Deadline.

Сон Кан-хо станет приглашенной звездой проекта. Помимо него, в новых эпизодах антологии появятся Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Оскар Айзек («Дюна»), Чарльз Мелтон («Май декабрь»), Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я») и Юн Е Чон («Минари»).

Во втором сезоне шоу, состоящем из восьми эпизодов, молодая пара в исполнении Спэни и Мелтона станет свидетелем тревожащей ссоры между их боссом и его женой. Роли последних сыграют Айзек и Маллиган.