Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо снимется в сериале «Грызня»

Корейский актер Сон Кан Хо, исполнивший одну из центральных ролей в фильме «Паразиты», снимется во второй сезоне сериала «Грызня». Об этом сообщил Deadline.
Сон Кан-хо станет приглашенной звездой проекта. Помимо него, в новых эпизодах антологии появятся Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Оскар Айзек («Дюна»), Чарльз Мелтон («Май декабрь»), Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я») и Юн Е Чон («Минари»).
Во втором сезоне шоу, состоящем из восьми эпизодов, молодая пара в исполнении Спэни и Мелтона станет свидетелем тревожащей ссоры между их боссом и его женой. Роли последних сыграют Айзек и Маллиган.
Юн Е Чон сыграет корейскую миллиардершу, владеющую элитным загородным клубом. Какая роль достанется Сону Кан-хо, не раскрывается.
В качестве создателя, шоураннера и исполнительного продюсера продолжения выступит Ли Сон Чжин, автор первого сезона. Звезды проекта Стивен Янг и Али Вонг станут сопродюсерами продолжения наряду с Джейком Шрайеро, Китао Сакураем, Итаном Купербергом, Анной Менч, Маллиган, Айзеком, Мелтоном и Спэни.
Первый сезон сериала вышел в апреле 2023 года. Он рассказал о двух незнакомцах, которых связала автомобильная авария. Столкновение стало началом вражды между успешной предпринимательницей, пребывающей в стрессе, и неудачливым наемным работником.
Проект хорошо приняли как зрители, так и критики, он получил три «Золотых глобуса», а «Афиша Daily» включила его в список 35 лучших сериалов 2023 года.