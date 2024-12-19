«Соник 4» выйдет в кинопрокат в 2027 году

Фильм «Соник 4» выйдет в кинопрокат весной 2027 года. Об этом сообщил Variety со ссылкой на студию Paramount Pictures.

Новость о еще одной части «Соника» появилась еще до того, как на экраны вышел третий часть франшизы. Его покажут в 52 странах во время рождественских каникул. Критики уже высоко оценили ленту: на платформе Rotten Tomatoes у нее 87% свежести.