«Соник 4» выйдет в кинопрокат в 2027 году

Фильм «Соник 4» выйдет в кинопрокат весной 2027 года. Об этом сообщил Variety со ссылкой на студию Paramount Pictures.
Новость о еще одной части «Соника» появилась еще до того, как на экраны вышел третий часть франшизы. Его покажут в 52 странах во время рождественских каникул. Критики уже высоко оценили ленту: на платформе Rotten Tomatoes у нее 87% свежести.
Сюжет нового «Соника» неизвестен. Кто займется четвертым фильмом серии, тоже пока не ясно. Три ленты по мотивам видеоигр для Sega снял Джефф Фаулер.
Фаулер выпустил фильм «Соник в кино» в 2020 году. Он рассказал о приключениях синего ежика их параллельного мира и его друга-человека по имени Том. Сиквел вышел в 2022 году. Вместе фильмы собрали в мировом проате 725,2 млн долларов.