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Том Холланд назвал отношения с Зендаей лучшим событием в жизни

Сегодня в 22:17
Фото: Ricky Vigil M/Justin E Palmer/GC Images

Том Холланд считает отношения с Зендаей лучшим событием в жизни. Об этом актер рассказал на подкасте «Dish».

Ведущий шоу вспомнил слова актрисы о том, как ей нравится работать с Холландом, потому что они знакомы и у них совпадает расписание.

«Студии тоже это обожают: можно сэкономить и поселить нас в одном номере. Но водителей все равно должно быть двое. Мы же на работе, мы себе не враги», — пошутил исполнитель роли Питера Паркера.

«Но у вас все равно необычный образ жизни и необычная работа. Я рад, что у вас такие отношения», — добавил интервьюер.

«Конечно, это очень спасает. Лучшее событие в моей жизни», — ответил Холланд. Он отметил, что его очень радует невербальное общение с подругой во время съемок.

«Нет ничего лучше, чем обмениваться с ней взглядом на съемочной площадке, когда режиссер делает мне замечание, с которым я не согласен или которое ей не нравится. У нас уже появился особенный взгляд, который значит, что мы точно обсудим что‑то позже», — поделился актер.

В том же шоу Холланд заметил, что у него сложились очень прочные отношения с Зендаей и популярность им вовсе не мешает.

«У нас сложились очень прочные отношения в том плане, что нам не скучно друг с другом, такое редко у кого встречается. И мы можем положиться на людей вокруг нас. Конечно, приходится тщательнее относиться к выходам из дома, четко знать, что в ресторане будет отдельный зал, где нас не побеспокоят. Но в остальном нам легко друг с другом», — сказал он.

«Чудесно, когда люди узнают нас на улице, потому что им нравится наша работа. Я жил в Бостоне последние месяцы, там подходили парни и хвалили мое пиво, так круто это слышать», — вспомнил актер.

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