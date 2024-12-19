Rolling Stone назвал десять лучших документальных фильмов 2024 года

Больше всего журналистам понравилась лента «Дагомея» о возвращении украденных французскими колонизаторами сокровищ в западноафриканскую страну Бенин. Фильм назвали «захватывающим, вдумчивым, совершенно уникальным взглядом на наследие колониализма».

Второе место в рейтинге занял «Саундтрек к государственному перевороту» бельгийского режиссера Йохана Гримонпре. Этот проект рассказал о 60-х — времени, «когда американские джазовые музыканты, такие как Луи Армстронг и Диззи Гиллеспи, становились послами в Африке, Патрис Лумумба пытался освободить Конго от колониализма, а политические убийства совершались прямо под носом у ООН».