Американский журнал Rolling Stone назвал десять лучших документальных фильмов 2024 года. Авторы издания выбрали самые смелые и новаторские работы.
Больше всего журналистам понравилась лента «Дагомея» о возвращении украденных французскими колонизаторами сокровищ в западноафриканскую страну Бенин. Фильм назвали «захватывающим, вдумчивым, совершенно уникальным взглядом на наследие колониализма».
Второе место в рейтинге занял «Саундтрек к государственному перевороту» бельгийского режиссера Йохана Гримонпре. Этот проект рассказал о 60-х — времени, «когда американские джазовые музыканты, такие как Луи Армстронг и Диззи Гиллеспи, становились послами в Африке, Патрис Лумумба пытался освободить Конго от колониализма, а политические убийства совершались прямо под носом у ООН».
Третью строчку в списке отдали «Нет другой земли» — «болезненно интимному взгляду на уничтожение деревень в регионе Масафер-Ятта на Западном берегу» реки Иордан. Ленту сняли четыре режиссера из Израиля и Палестины.
В перчень включили также картины «Союз» о борющихся за свои права работниках корпорации Amazon, «Участник» о жестоком реалити-шоу 90-х с участием японского комика Томоаки Хамацу и «Удивительная жизнь Иберлина» о игроке в World of Warcraft Матсе Стене.
Кроме того, в топ-10 вошли фильмы «Гаучо Гаучо» о группе жителей Аргентины, «Эрнест Коул: потерянные и найденные вещи» о фотографе-летописце апартеида в Южной Африке, «MoviePass, MovieCrash» о сервисе подписки на кино и «Фанатичный: Ловля Тиган и Сары» о мошенниках, притворявшихся известными музыкантами.