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Лидеру «Пошлой Молли» Кириллу Бледному запретили въезд в Евросоюз на 10 лет

Сегодня в 21:21
Фото: из соцсетей Кирилла Бледного

Музыканту Кириллу Бледному запретили въезд в Евросоюз на 10 лет. Поводом для закрытия стала его шутка о польском языке. Об этом лидер «Пошлой Молли» рассказал в интервью The Flow.

«Мне закрыли въезд на 10 лет. Не [в Польшу], в весь Евросоюз. Это ****** [кошмар], я знаю. Такой, что аж смешно», — сообщил Бледный.

Запрет связан с шуточным роликом, который музыкант запостил в инстаграме* в ноябре 2023 года. Там он говорил, что в Польше его бесит польский язык, и предложил полякам «вступить в Российскую империю, как раньше», выучить русский и говорить на нормальном языке.

Видео вызвало негативную реакцию как у польских слушателей, так и у украинских соотечественников артиста. После этого он принес извинения и назвал запись пародией на имперского русского.

«На следующий день после этого скандала мы просто сели в тачку и уехали в Вену, чтобы не вылетать через Польшу. Из Вены уже полетел в Тбилиси. Когда вся эта ситуация улеглась немножко, когда мне перестали поляки наваливать в личку, я понял, что уже ничего страшного не будет», — вспомнил Бледный в интервью.

«Я поехал в Вильнюс писать альбом, и на границе с Литвой меня задержали. Я там просидел несколько часов, потом пришла женщина и сказала: „Вам закрыт въезд на три года“. Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлен до 10 лет», — добавил он.

Сейчас музыкант получил талант-визу в Великобританию и запланировал переезд в Лондон. По его словам, конфликт с польскими властями на этот процесс не повлиял.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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