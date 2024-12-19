Лидеру «Пошлой Молли» Кириллу Бледному запретили въезд в Евросоюз на 10 лет

Музыканту Кириллу Бледному запретили въезд в Евросоюз на 10 лет. Поводом для закрытия стала его шутка о польском языке. Об этом лидер «Пошлой Молли» рассказал в интервью The Flow.

«Мне закрыли въезд на 10 лет. Не [в Польшу], в весь Евросоюз. Это ****** [кошмар], я знаю. Такой, что аж смешно», — сообщил Бледный.

Запрет связан с шуточным роликом, который музыкант запостил в инстаграме* в ноябре 2023 года. Там он говорил, что в Польше его бесит польский язык, и предложил полякам «вступить в Российскую империю, как раньше», выучить русский и говорить на нормальном языке.

Видео вызвало негативную реакцию как у польских слушателей, так и у украинских соотечественников артиста. После этого он принес извинения и назвал запись пародией на имперского русского.

«На следующий день после этого скандала мы просто сели в тачку и уехали в Вену, чтобы не вылетать через Польшу. Из Вены уже полетел в Тбилиси. Когда вся эта ситуация улеглась немножко, когда мне перестали поляки наваливать в личку, я понял, что уже ничего страшного не будет», — вспомнил Бледный в интервью.

«Я поехал в Вильнюс писать альбом, и на границе с Литвой меня задержали. Я там просидел несколько часов, потом пришла женщина и сказала: „Вам закрыт въезд на три года“. Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлен до 10 лет», — добавил он.

Сейчас музыкант получил талант-визу в Великобританию и запланировал переезд в Лондон. По его словам, конфликт с польскими властями на этот процесс не повлиял.