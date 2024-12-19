Вышел трейлер фильма «Хотела бы, чтобы ты был здесь». Его поставила актриса Джулия Стайлз

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Хотела бы, чтобы ты был здесь» («Wish You Were Here») — полнометражного режиссерского дебюта актриса Джулии Стайлз, звезды ромкома «10 причин моей ненависти».

Картина выйдет на экраны 17 января. Она расскажет о встрече Адама и Шарлотты, которые казались идеальной парой, пока однажды Адам не заявил подруге, что у него уже есть девушка.