Вышел трейлер фильма «Хотела бы, чтобы ты был здесь». Его поставила актриса Джулия Стайлз

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Хотела бы, чтобы ты был здесь» («Wish You Were Here») — полнометражного режиссерского дебюта актриса Джулии Стайлз, звезды ромкома «10 причин моей ненависти».
Картина выйдет на экраны 17 января. Она расскажет о встрече Адама и Шарлотты, которые казались идеальной парой, пока однажды Адам не заявил подруге, что у него уже есть девушка.
Через некоторое время Шарлотта узнала, что Адам соврал ей. Он намеренно расстался с возлюбленной, чтобы той не пришлось столкнуться с тяжкой правдой: Адам тяжело болен и, похоже, умирает.
Роли в фильме исполнили Изабель Фурман («Горизонты»), Мена Массуд («Аладдин»), Габби Коно-Абди, Дженнифер Грей и Келси Грэммер. Сценарий ленты Стайлз написала сама по мотивам романа Рене Карлино.