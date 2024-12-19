Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис снимется в «Убийстве перед вечерней»

Британский актер Мэттью Льюис, наиболее известный по роли Невилла Долгопупса во франшизе «Гарри Поттер», снимется в криминальной драме «Убийство перед вечерней» («Murder Before Evensong»). Об этом сообщил Deadline.
Льюис сыграет в сериале главную роль — священника Дэниела Клемента. Его герой делит свой приходской дом со своенравной овдовевшей матерью и двумя таксами. Однажды в его церкви находят мертвым мужчину. Тогда Дэниел бросается на поиск убийцы.
Сериал будет основан на первом романе из серии «Strictky Come Dancing» Реверенда Ричарда Коулса. Проект выпустят Acorn TV и Channel 5 вместе с компание The Lighthouse. Над ним будут работать сценарист Ник Хикс-Бич и режиссер Дэвид Мур, известный по «Чужестранке» и «Единожды солгав».
«Я в неописуемом восторге от того, что надеваю старый собачий ошейник и погружаюсь в мир Чемптона, столь очаровательно созданный преподобным Ричардом Коулсом. Я уже давно восхищаюсь его творчеством и люблю персонажей и истории, которые он написал», — поделился Льюис.
Съемки шоу начнутся в Великобритании в 2025 году. Коулс выступит исполнительным продюсером сериала наряду с Рэдфордом Невиллом, Кэтрин Маккин, Доном Клеесом и Полом Тестаром.