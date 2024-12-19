Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис снимется в «Убийстве перед вечерней»

Британский актер Мэттью Льюис, наиболее известный по роли Невилла Долгопупса во франшизе «Гарри Поттер», снимется в криминальной драме «Убийство перед вечерней» («Murder Before Evensong»). Об этом сообщил Deadline.

Льюис сыграет в сериале главную роль — священника Дэниела Клемента. Его герой делит свой приходской дом со своенравной овдовевшей матерью и двумя таксами. Однажды в его церкви находят мертвым мужчину. Тогда Дэниел бросается на поиск убийцы.