Netflix показал трейлер документального фильма об Авичи

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального фильма «Я Тим» о шведском диджее Авичи, который умер в 2018 году в возрасте 28 лет. Лента выйдет на стриминговом сервисе 31 декабря.

Она расскажет историю музыканта, который стал мировой сенсацией в юном возрасте и оказался одним из определяющих артистов своего поколения. Автором картины выступил шведский журналист Хенрик Берман.

Берман показал Авичи как «застенчивого и неуверенного мальчика, который, сам того не понимая, внезапно создал одного из самых любимых в мире артистов». Режиссер проследил весь путь диджея от рождения в 1989 году и до трагической смерти.

В ленте использовали архивные видео, которые ранее никогда не видела широкая публика. Среди них есть кадры из детства музыканта, съемка последнего выступления Авичи и многочисленные интервью его близких.

«Я Тим» впервые показали на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке в июне. В фильме Авичи признался в глубокой любви к музыке и рассказал о поиске счастья. «Мне не нравилось быть персонажем», — сказал он в трейлере.