Okko выпустит комедийный сериал «Канские каникулы»

Онлайн-кинотеатр Okko вместе с кинокомпанией «Место силы» и продюсерским центром Originals Production создаст комедийный сериал «Канские каникулы». Об этом авторы проекта рассказали «Афише Daily».

Шоу расскажет о светской львице из французских Канн, которая возвращается в родной сибирский город Канск, чтобы получить наследство и найти биологического отца своего сына. В сериале будет 12 эпизодов.

Шоураннером проекта станет Оксана Мафагел, работавшая над сериалом «Миля». Режиссером выступит Кирилл Васильев, в фильмографии которого такие комедии, как «Инспектор Гаврилов», «Галя, у нас отмена!» и «Фитнес».

В актерский состав «Канских каникул» войдут Ольга Кузьмина («Кухня»), Максим Костромыкин («Перевал Дятлова»), Степан Риваль («Белый снег»), Ирина Бякова («Сестры»), Сергей Легостаев («Дино»), Игорь Вуколов («Купчино») и другие артисты.

Кузьмина сыграет главную героиню — учительницу французского языка Инну. Риваль выступит в роли ее сына Пети, которого она родила еще до переезда в Европу и встречи с богатым французом.

По сюжету влиятельный спутник Инны неожиданно умирает, и женщина обнаруживает, что незадолго до смерти он открыл фонд на имя Пети. Но чтобы получить к нему доступ, Инне требуется разрешение родного отца мальчика.

Инне приходится ехать в Канск, чтобы отыскать папу ее сына. Ситуацию осложняет то, что женщина понятия не имеет, кто биологический отец ее ребенка. На поиск родственника у героини по уставу фонда есть всего две недели.

«Я всегда стараюсь снять хорошее кино. Именно кино ― не скетч, не сериал и не сцену. Мне бы хотелось, чтобы оно получилось смешным и трогательным, чтобы его было приятно смотреть в хорошей компании, чтобы зрители полюбили наших героев и, конечно, полюбовались бы красивыми северными пейзажами. Не зря же мы здесь морозили себе… лица», — отметил Кирилл Васильев.