Перемирие, семейная ипотека, ютуб и мигранты: четыре часа прямой линии с Путиным ― коротко

Владимир Путин больше четырех часов говорил об успехах в экономике и на фронте, отвечал на вопросы журналистов, военных, блогеров и многодетных матерей. Мы посмотрели всю прямую линию с президентом за вас и пересказываем самое важное.

Высказывания Путина даются в сокращенном и отредактированном виде с сохранением смысла.

О движухе и росте экономики

Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска ― и секунды, и пули (к сожалению, пули сейчас тоже свистят), ― то нам страшно, ужас. Но все измеряется экономикой, у нас она растет, за два года выросла на 8% (в США ― на 5%, а в еврозоне ― лишь на 1%). А еще в России рекордно низкая безработица ― 2,3%.

О подорожании товаров

Цены увеличиваются, но поднимаются и зарплаты, и благосостояние. На инфляцию влияют санкции, дорожает логистика, но есть и недоработки властей. Ряд экспертов считает, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше использовать некоторые инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.

О ходе военной операции

Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта, каждый день. Наши бойцы забирают… возвращают территорию квадратными километрами. Мы движемся к решению задач СВО. Возможности вооруженных сил возрастают.

Мы точно выбьем ВСУ из Курской области. Но называть конкретную дату, когда это произойдет, было бы неправильно по отношению к военным, которые сейчас там. Хотя есть конкретные планы, и они докладываются мне на регулярной основе.

На Украине есть с кем разговаривать. Там много наших ребят, много людей, которые хотят избавить свою страну от неонацистского режима.

О переговорах с Украиной

Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Политика — есть искусство компромиссов. Переговоры мы можем вести с кем угодно, но документы будем подписывать только с легитимным органом. Президент Украины сейчас нелегитимен, Рада — легитимна.

У нас нет предварительных условий по началу переговоров. Но они должны быть на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. И исходя из того, что складывается «на земле» сегодня.

О возможности прекращения огня

ВСУ отступают, у них все меньше боевой техники, оснащения, боеприпасов и, самое главное, личного состава. Стоит остановиться хотя бы на неделю, и они смогут закрепиться на позициях, получат необходимое оборудование, боеприпасы, подготовят военных.

Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями для России и ее граждан. Мы были не против рождественского перемирия на пару дней, но это предложение Виктора Орбана отвергла Украина.

О разливе мазута на Кубани

Это экологическая беда, из танкеров вытекло почти 40% топлива. Правоохранители дают оценку действий капитанов судов. Они считают, что танкеры вовремя не ушли в укрытие во время шторма.

Когда температура воды поднимется, утонувший мазут может выйти на поверхность. Сейчас нужно огородить этот участок бонами и убрать все топливо. Губернатор направил туда группировку в 4000 человек. Если потребуется, МЧС пришлет дополнительных людей.

О Сирии

На Западе хотят подать ситуацию в Сирии как поражение России, но это не так. Мы пришли туда, чтобы в стране не сформировался террористический анклав. В целом мы своей цели достигли ― даже группировки, которые воевали с Асадом, изменились. Недаром западные дипломаты хотят с ними общаться.

Алеппо взяли 350 боевиков, а 30 тыс. правительственных войск и проиранских подразделений отошли без боя. Россия рассчитывает на мир и спокойствие в Сирии. Мы на стороне международного права и за суверенитет всех государств при сохранении их территориальной целостности.

О сокращении населения

Это один из ключевых вопросов для России. После развала СССР был спад рождаемости, как и после Второй мировой. Число женщин в детородном возрасте снизилось на 30%. Стране нужны девочки, девушки.

Чтобы исправить ситуацию, правительство выплачивает единое пособие для семей с детьми и материнский капитал. Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Никаких лимитов по ней быть не должно. Банкам разницу обязано возвращать государство. Попрошу правительство направить недостающие субсидии.

В России два региона, где с демографией «все нормально», — Чечня и Тува. Для субъектов, где с демографией проблемы, будут вводить программы поддержки.

О мигрантах

России не хватает рабочих рук, но нужно, чтобы иностранцы уважали местные законы и культуру. Для этого следует ужесточать требования к мигрантам. Чтобы сократить число приезжих, необходимо повышать производительность труда, сосредоточиться на высокотехнологичных сферах.

Нужно также работать с партнерами в странах Центральной Азии, открывать там русские школы. Как можно учить в школе ребенка, который не владеет русским? Это отдельно надо учить языку. Кто за это платить будет?

В России живет примерно столько же украинцев, как и на Украине, может, даже больше. И мы не против этого, это люди нашей культуры.

О замедлении ютуба

Здесь больше вопросов к самому YouTube. Когда на Западе начали вводить санкции, Google сократил финансирование своих российских дочерних компаний, перестал поставлять сюда технику и сам создал проблемы.

Кроме того, YouTube и Google должны соблюдать наши законы, если хотят работать в России. Сейчас эти компании продвигают политические цели своих правительств, пропагандируют определенные политические платформы. А наших артистов и деятелей они ущемляют. РКН предъявляет к ним обоснованные претензии.

О захоронении Ленина

Наверное, когда‑то общество к этому придет, но сегодня мы не должны предпринимать ни одного шага, который мог бы привести к внутреннему расколу.

О том, как изменился с начала СВО

Эти два с лишним года стали серьезным испытанием для всех нас и для меня. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

О том, хочет ли изменить свое решение февраля 2022-го

Если бы можно было вернуться в прошлое, я бы подумал, что это решение следовало принять раньше. Нужно было заранее готовиться к СВО. И крымские события мы встретили спонтанно, и события в 2022 году мы начали без особой подготовки.

О том, уберег ли Россию, как завещал Ельцин

Я считаю, что не просто уберег. Мы отошли от края пропасти. Поскольку все, что происходило с Россией раньше, вело к утрате ее суверенитета. Я сделал все, чтобы страна была самостоятельной суверенной державой.

О том, чей потрет висит в кабинете

Ничей. В одном кабинете висит икона, во втором ― бюст Ломоносова.

Традиционно на экране во время прямой линии показывали сообщения Путину, присланные по СМС. В предыдущие разы среди них было много острых вопросов и просто оппозиционных высказываний (которые, впрочем, президенту не зачитывали). В этом году там в основном была другая атмосфера.

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Впрочем, встречались и неудобные вопросы.

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