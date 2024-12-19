Мэтт Ривз обсуждал съемки второго сезона «Пингвина»

«Мы обсуждаем с Лорен еще один сезон. „Пингвин“ стал особенным опытом, нам сильно повезло. Эти персонажи не принадлежат только мне одному, они нужны фанатам по всему миру. Нужно лишь понять, как выразить через них что‑то личное», — поделился режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.