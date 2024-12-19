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Мэтт Ривз обсуждал съемки второго сезона «Пингвина»

Сегодня в 16:54
Фото: HBO

Сериал HBO «Пингвин» может получить второй сезон. Продюсер сериала Мэтт Ривз рассказал Variety, что обсуждал возможность продолжения с шоураннером Лорен ЛеФранк.

«Мы обсуждаем с Лорен еще один сезон. „Пингвин“ стал особенным опытом, нам сильно повезло. Эти персонажи не принадлежат только мне одному, они нужны фанатам по всему миру. Нужно лишь понять, как выразить через них что‑то личное», — поделился режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Он также уточнил, что дописывает сценарий сиквела фильма о Темном Рыцаре, а съемки пройдут по плану в 2025 году. Мировая премьера ленты «Бэтмен. Часть вторая» ожидается 2 октября 2026 года.

Ранее Ривз подтверждал возвращение Колина Фаррелла к роли неуклюжего гангстера: «Колин будет участвовать в фильме. Мы поделились сценарием с DC и студией, и они в восторге».

Прошедший с успехом на телевидении сериал постановщик называл «входной точкой» для сюжета второго «Бэтмена». «Есть детали того, как начинается следующий фильм, того, как Оз попадает в его мир, когда мы передаем эстафету Бэтмену, а он занимается другим делом», — прокомментировал он.

«[Вторая часть] углубится в эпическую историю более масштабной коррупции и зайдет в такие места, которые я не смог предугадать в первом фильме. Зачатки того, к чему это приведет, были заложены в первом фильме. Сиквел покажет вам аспекты персонажа, которые вы никогда не видели», — отметил Ривз.

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