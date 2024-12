«Это невероятно, просто охренеть!»: Мэрайя Кэри оставила автограф на груди Рианны

Рианна стала гостьей первого за долгое время концерта Мэрайи Кэри. Артистка ушла с него с автографом певицы на груди. Видео опубликовал Page Six.

Кэри прокатилась с туром «Christmas Time» по США и отметила 30-летие своего главного хита «All I Want For Christmas Is You». Ее последнее выступление прошло 17 декабря в Barclays Center в Бруклине. Одновременно с этими концертами песня взлетела на первую строчку американского чарта Billboard.