«Это невероятно, просто охренеть!»: Мэрайя Кэри оставила автограф на груди Рианны

Рианна стала гостьей первого за долгое время концерта Мэрайи Кэри. Артистка ушла с него с автографом певицы на груди. Видео опубликовал Page Six.
Кэри прокатилась с туром «Christmas Time» по США и отметила 30-летие своего главного хита «All I Want For Christmas Is You». Ее последнее выступление прошло 17 декабря в Barclays Center в Бруклине. Одновременно с этими концертами песня взлетела на первую строчку американского чарта Billboard.
Рианна и A$AP Rocky оказались в первом ряду среди толпы фанатов. Во время выступления звезда привлекла внимание певицы и попросила расписаться на ее груди.
«Мне нужен автограф, у кого есть маркер?» — стала спрашивать Рианна. Красный фломастер ей протянул один из охранников.
Внимание Кэри привлекли очки Gucci на лице коллеги — она спросила, где взять такие же. Та ответила, что может забирать аксессуар бесплатно, а также оттянула с груди топ.
«Что мне написать?» — поинтересовалась исполнительница «All I Want for Christmas Is You».
«Блин, Мэрайя, зачем ты спрашиваешь? Все, что хочешь. Вау, это невероятно! Мэрайя Кэри расписалась на моей титьке, видели? Просто охренеть! Только посмотрите!» — закричала Рианна от счастья.
После этого она призналась певице в любви, и артистки обнялись.
В другом видео из зала Рианна поделилась, что идею взять автограф ей предложил муж.
Концертный график Кэри должен был включить в себя двадцать выступлений, однако посреди тура певица простудилась. Это привело к срыву сразу шести шоу.